MSÜ baraj puanı 2021 kaç? MSÜ puan tablosu, taban puanları ve sıralama

28 Ocak 2021 Perşembe 14:20 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:20

MSÜ baraj puanı 2021 kaç? sorusunun yanıtı, MSÜ başvurularının başlamasıyla birlikte merak edildi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. MSÜ 2021 Sınav ücreti ise 110 lira olarak belirlendi. MSÜ baraj puanı 2021, MSÜ puan tablosu, taban puanları nasıl? Haberimizde MSÜ baraj puanı, MSÜ puan tablosu, MSÜ taban puanları, puan sıralaması ve puan türleri bulunmaktadır. İşte detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen öğrenciler için merakla beklenen haber geldi. 2021 MSÜ başvuru işlemleri başladı, Başvurular Şubat ayının 23'üne kadar devam edecek. Öte yandan ÖSYM MSÜ 2021 başvuru kılavuzunu yayınladı. 2021 MSÜ’ye hazırlanan adaylar için 2021 MSÜ taban puanları,2021 astsubay taban puanları, hava ve kara harp okulları taban puanları hakkında detaylı bilgi haberimizde yer almaktadır.

MSÜ BARAJ PUANI 2021 KAÇ?

MSÜ baraj puanı 2021, MSÜ taban puanları erkek, MSÜ taban puanları bayan, MSÜ çağrı taban puanı, MSÜ puan türleri, MSÜ bando taban puanları, Milli Savunma üniversitesi taban puanları 2021 bulunmaktadır.

MSÜ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

MSÜ taban puanları; bölüme, cinsiyete ve adayın şehit-gazi yakını olup olmamasına göre değişkenlik gösterir. MSÜ öğrenci alımlarında temel ve alan yeterlilik testlerinin yanı sıra adayın askeri eğitime elverişli olup olmadığını tespit edebilmek için pek çok farklı test ve sözlü mülakat yapılır. Bu testler ve mülakattan yeterli puanı almayı başaran adaylar, tercih ettikleri MSÜ bölümlerine yerleşmeye hak kazanırlar. Ayrıca MSÜ tercihlerinde tercih sıralaması da oldukça önemlidir.

Aday yerleştirme işlemleri yapılırken son beş güne kadar adayın tercih sıralaması dikkate alınır. Ancak son beş gün içerisinde bölümlerin kontenjanlarına göre sırası gelen adaylar, bölümlere dağıtılır.

2021 yılında Milli Savunma Üniversitesini tercih edecek öğrenciler, bir önceki sene olan 2020 yılı puanlarını dikkate almalılar. MSÜ sınavlarına katılacak adaylar için 2020 yılı MSÜ taban puanlarını aşağıda sizler için paylaştık.

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MSÜ'DE YKS, TYT-AYT ZORUNLU MU?

ÖSYM şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu 2021

Başvuru kılavuzunda şu detaylar yer aldı;

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için;

a. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

b. 2021 YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar ÖSYM’nin belirlediği diğer şartları taşıması halinde 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

DİKKAT: Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Milli Savunma Üniversitesi’nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.