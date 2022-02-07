MSÜ başvurularında son tarih ne zaman? MSÜ geç başvuru tarihi 2022

7 Şubat 2022 Pazartesi 13:31 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:31

MSÜ başvuruları sona eriyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak olan adaylar için sınav kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzda; MSÜ başvuru ve geç başvuru tarihleri 2022 yer alıyor. Ayrıca geç başvuru için belirlenen sınav ücreti, %50 artırımlı olacak. Peki MSÜ başvuru ücreti ne kadar? İşte MSÜ başvurularında son tarih ve MSÜ geç başvuru, sınav ücreti

MSÜ BAŞVURULARINDA SON TARİH NE ZAMAN?

Ocak ayının 13'ünde başlayan MSÜ başvuruları 09.02.2022 tarihinde sona erecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2022

MSÜ geç başvuru tariihi ise 22.02.2022 olarak belirlendi.

MSÜ başvuruları online ortamda ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapılabilir. Ayrıca başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da yapabilirsiniz. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu nedenle, başvuruda bulunmadan önce HES kodu edinmiş olmalısınız HES kodunu Sağlık Bakanlığının, 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' adresinden edinebilirsiniz. 2022 MSÜ başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,22531/2022-msu-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl MSÜ başvuruları için 130 TL alınacak. Ayrıca geç başvurularda ödenecek sınav ücreti, %50 artırımlı olacak.

MSÜ BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?

MSÜ başvuruları online ortamda ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapılabilir. Ayrıca başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da yapabilirsiniz. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu nedenle, başvuruda bulunmadan önce HES kodu edinmiş olmalısınız HES kodunu Sağlık Bakanlığının, 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' adresinden edinebilirsiniz. 2022 MSÜ başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,22531/2022-msu-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilirsiniz.