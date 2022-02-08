8 Şubat 2022 Salı 16:11 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 16:11

MSÜ başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunan adaylar, MSÜ para yatırma için son güne kadar işlemlerini yapılabilecek. Geç başvurular ise Şubat'ın 22'sinde alınacak. MSÜ başvuru ücreti 130 TL olacak. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek. Peki MSÜ para yatırma için son gün ne zaman? MSÜ parası nasıl yatırılır 2022? İşte ödemenin yapılacağı bankalar

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları (09.02.2022) saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MSÜ PARA YATIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MSÜ parasını yatırmak için son gün Şubat'ın 10'u olarak belirlendi.

BAŞVURU SÜRESİ : 13.01.2022 - 09.02.2022 (MSÜ Sınav ücreti ödeme için son gün, 10.02.2022)

SINAV TARİHİ : 27.03.2022

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 22.02.2022 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

MSÜ PARASI NASIL YATIRILIR 2022?

MSÜ parası ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların MSÜ parasını yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, MSÜ sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.