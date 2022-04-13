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Eğitim

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM MSÜ sonuç sorgulama ekranı

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mart ayının 27'sinde gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçları için adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Adaylar, MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. aşama için YKS sınavına girmeleri gerekiyor. Pki MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak 2022? İşte ÖSYM MSÜ sonuç sorgulama ekranı

13 Nisan 2022 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:08
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MSÜ sınav sonuçları için sona gelindi. Sınava katılan adylar, MSÜ sonuçlarına göre mülakat için YKS'ye katılacaklar. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan öğrenciler, "MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?" sorusuna yanıt arıyor. MSÜ sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden erişebilecekler. İşte ÖSYM MSÜ sonuç sorgulama ekranı

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Milli Savunma Üniversitesi kadrolarında görev almak isteyen binlerce öğrenci, ÖSYM'nin MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranını araştırıyor.

Milli Savunma Üniversitesi'nin, lisans düzeyinde askeri eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla uyguladığı MSÜ sınavının sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklanacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavını başarıyla geçen adaylar mülakat aşamasına katılabilmek için YKS'ye de katılacak.

2022-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca TYT ve ATY'ye katılmaları gerekiyor.

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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