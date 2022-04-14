MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları 2022

MSÜ baraj puanı, Erkek-kadın subay ve astsubay adayları tarafından merak ediliyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber adayar, bölümlerin en düşük ve en fazla kaç puan ile alım yaptığını merak ediyor. MSÜ alımları için Kadın ve Erkek adayların alması gereken en düşük puanlar haberimizde yer alıyor. Peki MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı kaç? İşte alımlarda en düşük taban puanlar...

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi, 2022 yılı taban ve taban puanları o yıl yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından belli oluyor. Öğrenciler tercih dönemlerinde bir önceki yılın alım puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendiriyor. İşte 2021 yılına ait MSÜ taban puanları...

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır.

MSÜ 2022 Erkek öğrenciler için Kara ve Deniz Harp Okulu sayısal puan türü 277,078 puan ile kapattı.

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR!

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR IÇIN TABAN PUANLAR!

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ PUAN KAZANILIR? (KADIN)

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır.

2022 MSÜ Hava Harp Okulu kadın adaylar için taban puan 395,9 sayısal puan olarak kapatmıştır.

MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ PUAN KAZANILIR? (ERKEK)

2022 MSÜ Hava Harp Okulu erkekler için taban puan 356,62 sayısal puan olarak kapatmıştır.

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda MSÜ baraj puanına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda baraj puanına dair yazılı açıklamasında, "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

Bu barajın üzerinde başarı sağlayan adaylar 2. seçim aşamalarına katılabileceklerdir. En düşük 100, en yüksek ise 500 alınabilmektedir.

2022 MSÜ TERCIHLERI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavına girecek olan adayların, YKS'ye girmesi ve TYT'den 200 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

MSÜ tercihlerin başlayacağı tarih, üniversite sınavı sonrası belli olacak. Öğrenciler tercih döneminde sınavdan aldıkları puanlar ile birlikte MSÜ tavan ve taban puanlara göre tercih listesini hazırlayacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18.06.2022 Cumartesi, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu ise 19.06.2022 Pazar günü düzenlenecek.