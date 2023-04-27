MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023 MSÜ) sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında askeri eğitim almak için sınava katılan adaylar MSÜ sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 02.04.2023 tarihinde tamamlandı.

77 ilde ve 98 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetildi ve 165 dakika cevaplama süresi verildi.

ÖSYM'nin yayınladığı 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.

ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi, 2023 yılı taban ve taban puanları o yıl yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından belli oluyor. Öğrenciler tercih dönemlerinde bir önceki yılın alım puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendiriyor. 2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

2022 yılına ait MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756