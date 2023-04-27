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Eğitim

MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ kaç puanla alıyor? 2023 MSÜ taban puanları 2023

MSÜ baraj puanı, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Erkek-kadın subay ve astsubay adayları, bölümlerin en düşük ve en fazla kaç puan ile alım yaptığını merak ediyor. MSÜ alımları için Kadın ve Erkek adayların alması gereken en düşük puanlar haberimizde yer alıyor. Peki 2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ kaç puanla alıyor? İşte MSÜ taban puanları 2023

27 Nisan 2023 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ kaç puanla alıyor? 2023 MSÜ taban puanları 2023
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MSÜ taban puanları, 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Öğrenciler tercih dönemlerinde bir önceki yılın MSÜ taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendiriyor. Peki MSÜ baraj puanı kaç? Hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? İşte 2023 MSÜ alım puanları; Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Kara Harp Okulu puan türlerine göre Erkek ve Kadın Adaylar için MSÜ Taban Puanları 2023

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 2 Nisan'da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar MSÜ taban puanları doğrultusunda tercih yapabilecekler.

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi, 2023 yılı taban ve taban puanları o yıl yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından belli oluyor. Öğrenciler tercih dönemlerinde bir önceki yılın alım puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendiriyor. İşte 2022 yılına ait MSÜ taban puanları...

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bu seneki başvuru kılavuzunda da "Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir. 2023-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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