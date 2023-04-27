MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ kaç puanla alıyor? 2023 MSÜ taban puanları 2023

MSÜ taban puanları, 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Öğrenciler tercih dönemlerinde bir önceki yılın MSÜ taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendiriyor. Peki MSÜ baraj puanı kaç? Hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? İşte 2023 MSÜ alım puanları; Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Kara Harp Okulu puan türlerine göre Erkek ve Kadın Adaylar için MSÜ Taban Puanları 2023

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 2 Nisan'da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar MSÜ taban puanları doğrultusunda tercih yapabilecekler.

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi, 2023 yılı taban ve taban puanları o yıl yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından belli oluyor. Öğrenciler tercih dönemlerinde bir önceki yılın alım puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendiriyor. İşte 2022 yılına ait MSÜ taban puanları...

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756