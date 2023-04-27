MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ kaç puanla alıyor? 2023 MSÜ taban puanları 2023

MSÜ taban puanları, 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Öğrenciler tercih dönemlerinde bir önceki yılın MSÜ taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendiriyor. Peki MSÜ baraj puanı kaç? Hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? İşte 2023 MSÜ alım puanları; Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Kara Harp Okulu puan türlerine göre Erkek ve Kadın Adaylar için MSÜ Taban Puanları 2023
MSÜ sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 2 Nisan'da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar MSÜ taban puanları doğrultusunda tercih yapabilecekler.
MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi, 2023 yılı taban ve taban puanları o yıl yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından belli oluyor. Öğrenciler tercih dönemlerinde bir önceki yılın alım puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendiriyor. İşte 2022 yılına ait MSÜ taban puanları...
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756