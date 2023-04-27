Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılan adayların 2023 MSÜ tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda kadınlar ve erkekler için belirlenen taban puanlar doğrultusunda adaylar tercihlerini yapacaklar. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak 2023? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih tarihleri ile ilgili merak edilenler

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da alınmaya başlanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda 2023 MSÜ tercihlerinin Mayıs'ın ilk haftası başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

2023-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2023-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)

Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)

- Deniz Harp Okulu (DHO)

- Hava Harp Okulu (HHO)

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 28. sayfa "f." maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2023 MSÜ sınavına toplam kaç kişi girdi?

KHO 2023-MSÜ Sayısal Puanı

2023-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2023-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2023-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2023-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2023-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2023-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2023-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2023-MSÜ Genel Puanı

MSÜ sınavından kaç puan almak gerekir? MSÜ puan hesaplama 2023 Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak;

adayların 2023-MSÜ sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puan şartını sağlayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru ve tercih işlemleri sırasında adayların şehit/gazi yakını olduğunu beyan etmeleri ve gerekli belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.

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