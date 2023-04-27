MSÜ sınavına toplam kaç kişi girdiği, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler tercih yaparken göz önünde bulunduracakları başarı sıralaması için Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınava giren kişi sayısı bilgilerine erişmek istiyor. Peki, MSÜ 2023 kaç kişi başvurdu? MSÜ sınavına toplam kaç kişi girdi? İşte 2023 MSÜ'ye giren öğrenci sayısı

2023 MSÜ'YE GİREN ÖĞRENCİ SAYISI AÇIKLANDI MI?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) 610 bin 419 adayın katılacağını bildirdi.

Sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaşan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

MSÜ SINAVINA TOPLAM KAÇ KİŞİ GİRDİ?



2023 - MSÜ Sınav Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler henüz yayınlanmadı.

2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı.

ÖSYM tarafından bu yıl MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmazken, 610 bin civarında başvuru yapıldığı ve sınava katılan aday sayısının da 550-600 bin arası olduğu düşünülüyor.

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