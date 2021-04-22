MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2021 MSÜ'ye kaç kişi başvurdu?

22 Nisan 2021 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:29

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? sorusu Askeri Lise sınavına giren adaylar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ) sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 7 gün erken açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilirler. Peki 2021 MSÜ'ye kaç kişi başvurdu? İşte 2021 MSÜ sınavına giren kişi sayısı ve sonuç sorgulama sayfası

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Nisan'ın 4'ünde gerçekleştirilen MSÜ sınavına kaç kişinin girdiği henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanan sınav sonuçlarına dair sayısal bilgiler henüz belirtilmedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz sene (2020) yapılan MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi.

2021 MSÜ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

2021 MSÜ'ye de 450 bin ila 550 bin arasında aday katılım gösterdi.

Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı MSÜ sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonrası değerlendirme işlemlerini yapan ÖSYM, MSÜ sınavının sonuçlarını beklenen tarihten 7 gün önce erişime açtı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurmaları ve Harp Okulları için 2021 YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci oturumu olan TYT'ye girmeleri gerekiyor.