MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ'ye kaç kişi girdi?

02 Temmuz 2020 Perşembe 17:56 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:56

MSÜ sınav sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM, MSÜ sonuç sorgulama sayfası üzerinden sınav sonuçlarını yayınladı. Sınava giren adaylar MSÜ sınavına kaç kişinin girdiğini araştırmaya başladı. ÖSYM MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı resmi internet adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Peki MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2020 MSÜ sınavına giren kişi sayısı ve MSÜ sınav sonuç sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor.

ÖSYM'nin yaptığı duyuruda '14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.' denildi. Peki MSÜ'ye kaç kişi girdi? İşte MSÜ sınavına giren kişi sayısı...

MSÜ' SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ sonuçlarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA SAYFASI (SONUÇ ÖSYM)

MSÜ SINAV SONUÇLARI 5 GÜN ÖNCE AÇIKLANDI

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacaktı, ancak sonuçlar 5 gün önce erişime açıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarının açıklandığı sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

ÖSYM’den yapılan duyuru şu şekilde; 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.