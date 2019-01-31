Muammer Yıldız: Öğrenci ve veliler 'erken kayıt istismarı' konusunda dikkatli olmalı

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından "Eğitim ve Etik" temasıyla Antalya'da 18'incisi düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu, eğitim dünyasından birçok marka ve ismi bir araya getirdi.

Sempozyuma katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eğitimcilerin gündeminde, temel lise ve özel eğitim kurslarınının kapatılması kararı vardı.

Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız bu kurum ve kuruluşlara kaydı bulunan öğrenci ve velilerinin en çok merak ettiği konuları star.com.tr'ye değerlendirdi.

TEMEL LİSELERİN KAPANMASIYLA MAĞDURİYET YAŞANACAK MI?

Temel liselerin kapatılması sonrası öğrenci akışı üzerinde çalışıldığını belirten Yıldız, ''Temel liselerde bulunan 160 bin öğrencinin 77 bin 823'ü 12. sınıf. 9. sınıfta 10 bin, 10. sınıfta 29 bin ve 11. sınıfta da 40 bin civarında öğencimiz var. 77 bin öğrenci mezun oluyor. Geriye kalan öğrencilerimiz ise nakil şartlarını yerine getirerek kamu okullarına gidebilecekler.'' dedi.

BU KURUMLARDAKİ EĞİTİMCİLER-ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA VAR MI?

Temel liselerin müfredata uygun olarak gerekli şartları yerine getimesi halinde anadaolu lisesi veya özel liseye dönüştürüleceğini ifade eden Yıldız, söz konusu liselerdeki eğitim görevlileri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yıldız, ''Şu an 890 temel lisede 19 bin 333 kadar öğretmen, eğitim görevlisi var. Gerekli şartları taşıyan temel liselerin dönüştürülmesi halinde görevlerine aynı yerde devam edebilecekler. Şayet lise dönüştürülmeye uygun değilse, bu öğretmenlerimiz MEB'in öğrencilere sağladığı destekleyici kurslarda görev alabilecek ya da her öğretmen gibi sınav ve atama şartlarıyla kamu okullarımızda görev alacaklar.'' dedi.

HALA KAYIT ALAN KURUMLAR VAR. VELİLER NE YAPMALI?

MEB'in etkin denetimi ve geliştirilen hukuki altyapıya değinen Yıldız, ilgili alanda MEB'den ruhsat almamış tüm kurum kuruluşların, kapatıldığını ve kapatılacağını ifade etti. Yıldız, bu çerçevede şimdiye kadar 730 kurumun kapatıldığını ve 27 milyon 616 bin TL idari para cezası kesildiğini belirtti.

Yıldız bazı kurumların kayıt aldığı konusu ile ilgili, ''Erken kayıt istismarı ile kayıt yapan kurumlar var. Başka bir dönem olmayacak haziran itibariyle dönüşmeye uygun olan temel liseler dönüştürülecek. Diğerlerinin adı her ne olursa olsun kapatılacak. Bu konuda velilerin mağdur olmamak için, düzenlemeleri ve kararları takip ederek hareket etmesi gerekiyor.'' dedi.