OBP nasıl hesaplanır? LGS ortalama (OBP) hesaplama

5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:43

Ortaokul başarı puanı (OBP), Ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını, ifade etmektedir. MEB, lise kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirir. LGS tercihi için okul seçecek olan öğrenciler, LGS ortalama (OBP) hesaplaması yaparak değerlendirecek. Peki OBP nasıl hesaplanır? İşte LGS ortalama (OBP) hesaplama...

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) çevriliyor. İşte, OBP hesaplama ile ilgili detaylar ve OBP sınavsız alan liseler hakkında merak edilenler...

OBP NEDİR?

OBP,Ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını, ifade etmektedir. YBP ise Yılsonu Başarı Puanıdır.

OBP NASIL HESAPLANIR?

Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu %60'ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP'si 60 olacaktır.

Yeni sistemde ağırlıklı ortalama hesabı kaldırılarak doğrudan doğruya öğrencinin her dersten ayrı ayrı aldığı notların aritmetik ortalaması o dersin dönem puanını, iki dönemin ortalaması o dersin yılsonu puanını belirliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre;

Mill Eğitim İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurulmuş Olan Komisyon; nakil ve yerleştirmeleri, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yapar. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve/veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirir."

Denildiğinden OBB puanıyla bazı liselere yerleştirme yapılacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca anılan yönetmelikte Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak kayıtları yapılır."

Denildiğinden önceki yıllarda 8.sınfı bitirdiği halde herhangi bir liseye yerleşmemiş veye kayıt yaptıramamış olan öğrencilerinde yeni liseye girişte OBP ile yerleşebileceği açıklanmıştır.

Buna göre;

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacağı düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kontenjanla tercih ve yerleştirmeye" ibaresi "kontenjan ile tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerine" olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "ve yerleştirmeye esas puan" ibaresi "ile OBP" olarak değiştirilmiştir.

Denildiğinden geçen yıllarda TEOG sonucunda yerleşmeye esas puan olarak yayınlanan puanın bu dönem Ortaokul Başarı Puanı OBP olarak değiştirildiği ifade edilmektedir.

Sonuç Olarak:geçtiğimiz 3 yılda %90'a yakın liseye adrese dayalı yerleştirme yapılacaktır.

%10 kadar liseye LGS sınavı sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır.

Ancak güzel sanat liselerine girişte yetenek sınavıyla birlikte OBP esas alınacaktır.

NAKİL İŞLEMLERİNE OBP VE YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İLKELERİ

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.

1. Merkezî Yerleştirme

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme tercihleri dikkate alınmayacaktır.

2. Yerel Yerleştirme

a) Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulunduğu "Kayıt Alanı"ndan okul tercih etmeleri

durumunda, aynı okulu tercih eden "Komşu Kayıt Alanı"ndaki öğrencilerden; "Komşu Kayıt Alanı"ndaki öğrenciler de "Diğer" Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli olacaktır.

ii.Yerleştirmede Ortaokul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak

yerleştirilecektir. OBP için virgülden sonra dört hane dikkate alınacaktır.

iii.Öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecektir. Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre; 5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre; 15,5-20 gün devamsızlığı olan öğrenciler de 20 gün üzeri olanlara göre daha öncelikli olacaktır.

iv. Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle

yerleştirilecektir.