İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4879
  • EURO
    34,773
  • ALTIN
    2488.86
  • BIST100
    9514.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • OGM Materyal Dijital Platformu hizmete girdi! Bakan Tekin'den öğrencilere davet
Eğitim

OGM Materyal Dijital Platformu hizmete girdi! Bakan Tekin'den öğrencilere davet

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine yardımcı olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecini desteklemek amacıyla OGM Materyal Dijital Platformunun, öğrencilerin hizmetinde olduğunu bildirdi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
OGM Materyal Dijital Platformu hizmete girdi! Bakan Tekin'den öğrencilere davet
ABONE OL

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (OGM) hazırlanan OGM Materyal Dijital Platformuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Ortaöğretim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine yardımcı olmak ve YKS hazırlık sürecini desteklemek amacıyla OGM Materyal Dijital Platformunun öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanımları pekiştirmek için etkileşimli etkinlikler, çalışma defterleri ve ders destek materyalleri gibi kaynaklarla öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini zengin içeriklerle güçlendirirken eğitimde zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme imkanı sunuyoruz."

  • Yusuf Tekin
  • dijital

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.