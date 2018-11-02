Öğretim elemanı temininde alan sınavı devam edecek

Öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlara yapılacak atamalarda merkezi sınav ve yabancı dil şartının kalktığı, üniversitelerin yapacağı alan sınavlarının ise devam edeceği bildirildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan bilgilendirmede, kısa süre önce yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına sunulan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik"in, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarını kapsadığı vurgulandı.

Yapılan düzenlemede uzun yıllardır endüstri tarafından akademiden talep edilen hususların dikkate alındığı belirtilen YÖK bilgilendirmesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan öğretim görevlisi olarak istihdam edilmesine imkan tanınmıştır. Fakat bu, adayların herhangi bir sınava tabi olmayacağı anlamına gelmemektedir. Üniversitelerin yapacağı sınav devam edecektir. Burada beceriye dayalı alanlar başta olmak üzere bazı özellikli alanlarda uzmanlığın öne çıkarılması ve bu alanlarda yetkin insanlara üniversitenin yapacağı alan sınavında diğer adaylarla birlikte yarışma şansı verilerek akademiye katkı sağlanması amaçlanmıştır."

Anadolu'da kaybolmaya yüz tutan meslekler yeniden canlanacak

Bilgilendirmede, Anadolu'da yok olma tehlikesinde olan mesleklerin ustalarının da akademisyen olabileceği belirtilerek, şu örnekler verildi:

"Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde ilan edilen bir öğretim görevlisi kadrosuna hem bu alandan mezun, merkezi sınav ve yabancı dil puanlarına sahip olanlar hem de mesleğinde temayüz etmiş ancak bu sınava girmemiş olanlar başvuru yapabilecek. Üniversitenin yapacağı sınavda başarılı olan aday, öğretim görevlisi kadrosuna atanacaktır. Fakat bu alanda yetkin usta bir aşçının birikimi ve yetkinliğinden öğretim görevlisi olarak yararlanılması söz konusu ise bu kişi için sayısal bilgi ve becerilerin sorgulandığı ALES ve yabancı dil sınavına girme zorunluluğu aranmayacaktır. Aynı şekilde atçılık ve antrenörlüğü programında tecrübesinden yararlanılmak istenilen bir kişiyi ALES ve yabancı dil sınavlarına girmeye zorlamak, bu yetkinliklerden yararlanılamaması anlamına gelmekteydi."

Değişikliğin ülkenin ihtiyaç ve gerçekleri ile Avrupa Yükseköğretim Alanı süreçleriyle de uyumlu olduğu kaydedilen açıklamada, ilgili alanların, endüstri talepleri ve görüşleri dikkate alınarak YÖK tarafından belirleneceği bildirildi.