24 Şubat 2021 Çarşamba 13:37 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:37

Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğretmen adayı için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası, 20 bin öğretmen ataması kontenjanları da adayların merak ettiği konular arasında yer aldı. Atama için bekleyen öğretmenler, kontenjanlar ve branş dağılımıyla ilgili detayları araştırmaya koyuldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Öğretmen atamaları 2021 ne zaman olacak? Kontenjanlar açıklandı mı? İşte öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN OLACAK?

Öğretmen atamalarıyla ilgili beklenen müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.

Erdoğan dün akşam gerçekleşen AK Parti Kongresi'nde, "Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız." açıklamalarında bulundu.

Öğretmen atamalarının tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberimizde yer alacak.

ZİYA SELÇUK'TAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

20 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

20 bin öğretmen ataması kontenjanlarının ihtiyaçlara göre şekillendirileceğini ifade eden Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

Öte yandan Bakan Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" diye belirtti.

Geçtiğimiz yıl yapılan öğretmen atamalarında kontenjanlar şu şekildeydi:

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701.