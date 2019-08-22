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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı' denildi

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercihleri alınmaya başlandı.
 
Bakanlığın Twitter hesabından, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercihlerinin alınmaya başlandığı duyuruldu.
 
Buna göre, öğretmenler, tercih işlemlerini "https://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden 27 Ağustos'a kadar yapabilecek.
 
Tercih sürecinin ardından atamalar, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.
 
Öte yandan, Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha fazla öğretmenin aile birliği mazeretine ilişkin yer değişikliğinden yararlanabilmesi amacıyla yer değişikliği işlemleri ağustosta planlandı.
 
Ayrıca öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin yasa gereği haziran ve temmuzda yapılması nedeniyle mazerete bağlı yer değiştirmelerde daha çok talebin karşılanabilmesi adına emeklilik işlemlerinin tamamlanması beklendi.

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