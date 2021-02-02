Okullar ne zaman açılıyor 2021? Ziya Selçuk'tan son dakika okul açıklaması

02 Şubat 2021 Salı 13:40 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 13:40

Okullar ne zaman açılıyor 2021? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Selçuk, "15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını tam zamanlı açma kararı verdik." dedi. Selçuk, Liselerin sınavlarının yüz yüze yapılacağı bilgisini de verdi. Peki 8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'un açıklamasından satırbaşları.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihlere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, Koronavirüs salgın döneminde uzaktan eğitime devam eden öğrencileri sevindirecek açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜSÜN AZ OLDUĞU KÖYLERDE OKULLAR AÇILACAK

Bakan Selçuk'un son dakika açıklamasından satır başları şöyle:



"15 Şubat Pazartesi günü ikinci yar yıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz.

ÖZEL ANAOKULLARI AÇILIYOR

Bakan Selçuk "15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik." açıklamasında bulundu.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM BAŞLAYACAK

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencileri için de özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak.

İLKOKULLAR MART'TA AÇILACAK

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır."

LİSEDE SINAVLAR YÜZ YÜZE OLACAK

Bakan Selçuk, açıklamasında; Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirileceğini de belirtti.

Üniversiteler ne zaman açılacak?