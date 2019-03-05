Okula başlama yaşı 2019 kaç olacak? Okula başlama yaşı tablosu? Bakan Selçuk açıkladı

Okula başlama yaşı 2019 kaç olacak? Okula başlama yaşı tablosu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okula başlama yaşını Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız.” Dedi. AA Editör Masası toplantısında eğitim ile ilgili soruları yanıtlayan Selçuk eğitimle, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunarak, “"Okul öncesinde 5 yaş zorunlu kılınacak" dendiğinde, bundan 16-17 parametrenin etkilendiğini” söyledi. Peki, okula başlama yaşı kaç olacak? Bunun için kaç öğretmen gerekiyor? Tüm aileleri yakından ilgilendiren haberimizin detayları aşağıda

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ AY OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “"Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız." dedi. Bakan Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4 4 4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

HİÇ OKULA GİDEMEYENLERE DESTEK PAKETİ VERİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor.” Dedi

13 MART’TA VELİLERE TANITILACAK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul profili adlı çalışmanın 13 Mart'ta açıklanacağını ve kamuoyuna tanıtılacağını bildirdi.

'CİDDİ BİR İZLEME, DEĞERLENDİRME SİSTEMİ KURDUK'

Merdiven altı dershane uygulamaları konusunda nasıl bir denetim mekanizmasının işletildiğine yönelik soru üzerine Selçuk, "merdiven altı" diye tabir edilen şeyin, sistemden bağımsız her zaman var olduğunu söyledi. Merdiven altı olmakla yapılan bu iş arasında doğrusal bir ilişkinin değil dolaylı bir ilişkinin olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun ne şekilde olacağı, nasıl olacağı elbette bir tahmin gerektiriyor. Tahminlerimiz var. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek ve geri kalan istisnai durumları, diyelim ki merdiven altı ya da başka türlü, bu idare hukukunun ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistemine de tabi tutulacak. Henüz daha netleşen bir durum söz konusu olmadığı için bu bir kabine meselesi. Sadece Milli Eğitim Bakanlığının kendi başına karar verebileceği bir konu değil. Bununla ilgili çok ciddi bir izleme, değerlendirme sistemi kurduk. Hayata geçirmek için bekliyoruz. Bunun nasıl olacağına ilişkin ayrıntıları ileride vereceğiz. Velilerimizin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız çok yoğun olarak sürüyor. Bir mağduriyet yaşamamaları için de tedbirli