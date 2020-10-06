06 Ekim 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 16:43

Okullar ne zaman açılacak? Okullar kaç gün olacak? sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada okulların ne zaman açılacağını ve okulların kaç gün olacağını detaylı bir şekilde anlattı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan MEB son dakika okul açıklaması sonrasında gerçekleşen kabine toplantısında Okullar ne zaman açılacak? sorusu yanıt buldu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika okul açıklamasında okulların açılacağı tarih duyrulmuştu. İşte Ziya Selçuk'un okul açıklaması ve konuyla ilgili son dakika gelişmeleri.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin basın toplantısı yaptı. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İSTEMEYEN VELİLER ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEYECEK

Süreci planladığımız şekilde ikinci aşamaya geçmeye hazırız. İsteyen veli öğrenciyi okula gönderecek istemeyene esneklik sağlanacak.

OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK?

Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar.

OKULA GİTMEYENLER DEVAMSIZ SAYILACAK MI?

Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

SINIFLARDA KAÇ KİŞİ OLACAK?

Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak. Bunları sizinle paylaşacağız.

İLKOKUL, 8. SINIF VE 12. SINIFLAR BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİYORUZ"

Okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul 1'inci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. ilkokul 2, 3, 4, 8, 12 ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

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