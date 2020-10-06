Hangi sınıflara okul var? MEB son dakika okul açıklaması

06 Ekim 2020 Salı 15:52 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 15:52

MEB son dakika okul açıklaması... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. "dedi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika okul açıklamasında hangi sınıflara okulların açılacağı duyrulmuştu. Peki Hangi sınıflar okula başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan MEB son dakika okul açıklaması sonrasında gerçekleşen kabine toplantısında İlkokul ve Liseler ne zaman açılacak ? sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan okul açıklamasında ise hangi sınıfların okula başlayacağı belirtildi. İşte Ziya Selçuk ve Başkan Erdoğan okul açıklaması son dakika gelişmeleri.

HANGİ SINIFLARA OKUL VAR?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

ZİYA SELÇUK'UN OKUL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerimizin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını takip ettik. Ailelerimize gösterdikleri yoğun çaba ve sabır nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Okullarımızın ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahip. Bu hassasiyetle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirme kriterleri doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, onların öğrenme kayıplarını dikkate alarak, en çok öğrenme kayıplarının nerede olduğunu dikkate alarak okullarımızda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMEK İÇİN HAZIRIZ

TRT EBA TV kanallarımız ve EBA dijital platformumuz ile 31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü okulöncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını çok önemsediğimiz ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu, önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız gibi yönettiğimiz ve çok şükür ki iyi sonuçlar aldığımız için de ikinci aşamaya geçmek için hazırız. Temennimiz elbette tüm öğrencilerimizle, yüz yüze sağlıkla eğitime başlamak. Onlara da güzel haberi en kısa sürede vermeyi arzu ediyoruz.

OKULDA KALIŞ SÜRELERİ KISALTILACAK

12 Ekim Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimizle tıpkı ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri de eskisine nazaran kısaltılacak. Bununla ilgili tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde tüm düzeyler ve okul kademeleri için sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası önemli demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda müfredattan sorumlu olacaklar.