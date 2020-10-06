06 Ekim 2020 Salı 13:36 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 13:36

Acun Ilıcalı Haydi şimdi kampanyası ücretsiz tablet başvurusu ile ilgili açıklamalar gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın ücretsiz tablet dağıtımı için başlatmış olduğu 'Haydi şimdi kampanyası' sonrası 'Acun tablet başvuru formu askıda tablet talep et, Haydi şimdi kampanyası başvuru formu doldur' gibi internet üzerinden araştırmalar hız kazandı. Peki, Haydi şimdi kampanyası askıda tablet talep etme başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında ayrıntılar.

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' kampanyası ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. SMS'ler ile birlikte toplam bağış 10 milyon lirayı buldu.

Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, okulların uzaktan eğitim şeklinde süreceği kararı sonrasında, Acun Ilıcalı "Haydi Şimdi" kampanyası düzenledi. Uzaktan eğitim sürecinde maddi imkanı olmayan öğrencilere bedava tablet ve bilgisayar yardımında bulunulması öngörüldü. Birçok ünlü isiminde katkıda bulunduğu kampanya sonrasında ürünler Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla öğrencilere verilecek. Peki, Acun tablet kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Haydi şimdi kampanyası başvuru formu doldurmak gerekiyor mu ve şartları neler? Haberimizden, Acun Ilıcalı'nın Haydi Şimdi kampanyası hakkında bilgi edinebilir; askıda tablet talepm etme gibi merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı önderliğinde düzenlenen "Haydi Şimdi" kampanyası sonrasında ihtiyacı olan öğrencilere bedava bilgisayar ve laptop yardımında bulunulacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler tespit edildikten sonra bilgisayar ve tabletler dağıtılacak.

HAYDİ ŞİMDİ KAMPANYASINDA NE KADAR TOPLANDI?

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.

Ilıcalı, "Bağışlarıyla ilköğretim ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin, kardeşlerimizin eğitimine katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun" açıklamasında bulundu.

ACUN TABLET BAŞVURU FORMU DOLDURMAK GEREKİYOR MU?

Haydi şimdi kampanyası için başvuru formu doldurmak gerekmiyor. Toplanan bağışlar Milli Eğitim Bakanlığı eliyle ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu bilgisayar kampanyasında tablet ve bilgisayarların dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirecek. Kampanyadan toplanan tüm paralar MEB'e aktarılacak.

BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL DEĞERİNDE

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere dağıtılacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu bildirdi.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.

BAYKAR'DAN TABLET YARDIMI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.

MSB'DEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DAĞITIMI

MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

ESENLER BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI

Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.

ASKIDA TABLET TALEP ET!

Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.

'500 BİN TABLET BİLGİSAYAR ÜCRETSİZ DAĞITILACAK'

Öğrencilere ücretsiz tablet bilgisayar müjdesi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim öğrencilerimizden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürütüyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize MEB olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor ve bu konuda da ilgili kuruluşlara Türk Telekom, Vodafone, Turkcell gibi onlarla da birlikte yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içinde olacağız. Çünkü bu işin ciddi bir alt yapısı var. Bu altyapının sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

Ücretsiz 500 bin tablet kimlere dağıtılacak? Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?