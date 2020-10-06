Ücretsiz 500 bin tablet kimlere dağıtılacak? Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

06 Ekim 2020 Salı 12:39 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 12:39

Ücretsiz 500 bin tablet kimlere dağıtılacak? 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretsiz tablet ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık." ifadelerini kullandı. Peki 500 bin tablet kimlere dağıtılacak ve başvuru süreci nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Uzaktan eğitim 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır?

500 BİN TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri belirleyip 500 bin tablet dağıtımını gerçekleştirecek.

ÜCRETİSİZ 500 BİN TABLET KİMLERE DAĞITILACAK?

Ziya Selçuk, konuya ilişkin "İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik." dedi.

Ücretsiz 500 bin tablet, ilk etapta ihtiyaç sahibi (tablet alamayacak durumda olan) öğrencilere dağıtılacak.

İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet ulaştırılacak. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, “Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.