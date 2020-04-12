Okullar ne zaman açılacak? Okulların tatil süresi uzayacak mı? MEB duruydu!

12 Nisan 2020 Pazar 17:09 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:09

Okullar ne zaman açılacak? sorusu, son günlerde hem veliler hem de öğrenciler tarafından internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Ülkemizde koronavirüs salgınının önüne geçmek adına eğitimde EBA TV online sisteme geçilmesiyle beraber, nisan ayının ortalarına gelinirken "tatil ne zaman bitecek?" sorusu da gündeme geldi. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılacağı ve online eğitim sisteminin biteceği tarihle ilgili yaptığı açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamada bulundu. Okulların açılış tarihinin uzayıp uzamadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılışının uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.

Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk en son yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıklamıştı. Buna göre 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle okulların 4 Mayıs'ta açıklaması planlanıyor. Okul tatili süresinin uzayıp uzamadığı konusunda yeni bir açıklama bulunmuyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE "ÖYKÜ YAZIN" ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek öykü yarışmasına katılmaları çağrısında bulunarak, "Hayallerinizin öyküsünü yazın. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini içeren öykü yazma yarışması düzenlenecek.

Öğrencilerin yazdığı öyküler, en geç 12 Nisan'a kadar elektronik posta veya telefon aracılığıyla öğretmenlere ulaştırılacak. Gönderilen eserler arasından Bakanlık Komisyonu tarafından belirlenecek 100 eser, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulacak öykü kitabında yer alacak.

LGS NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.