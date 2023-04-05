Okullar ne zaman kapanacak? 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı mı?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte okulların 2. ara tatil ve kapanış tarihleri sorgulanmaya başlandı. MEB'in 2022-2023 çalışma takvimine göre okullar kapanmadan önce öğrenciler 2. ara tatile girecek. Bayram sonrası çalacak olan ders zili, bu kez yaz tatili için çalacak. 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte yeni yıl başlayacak. Peki Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihlerde? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2023 eğitim öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim/öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek.

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim/öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek.

Karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, Eylül'ün 11'inde sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 14-18 Kasım'da uygulandı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

2023 VE 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Okullar bu sene 16 Haziran Cuma günü kapanacak.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin olası tarihlerine göre;, Okullar 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak Cuma günü başlayacak. İkinci dönem 5 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Kesin tarihler, MEB'in açıklayacağı çalışma takvimine göre netlik kazanacak.