Okullar tatil mi? MEB okulların açılacağı tarihi erteledi! Okullar ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı, yurt genelinde öğrenim gören öğrenciler tarafından merak edilen konuların başında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılış tarihi yurt genelinde ertenendi. MEB Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarihe ilişkin alınan kararı açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığı 10 ilde öğrencilerden 2. dönemde devam şartı aranmayacak. Peki okullar tatil mi? MEB okulların açılacağı tarih

OKULLAR TATİL Mİ? MEB BAKANI ÖZER AÇIKLADI

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu kapsamda depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre Türkiye genelinde okulların açılış tarihi de uzatıldı.

20 Ocak'ta okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler yarıyıl tatiline başlamıştı. Normal şartlarda 6 Şubat tarihinde açılacak olan okullar, hem kar yağışı hem de Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında 13 Şubat'a ertelenmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarihe ilişkin yeni kararı açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından alınan yeni karara göre 81 ilde tüm okullar 20 Şubat Pazartesi günü açılacak.

10 İLDE DEVAMSIZLIK ŞARTI ARANMAYACAK

Depremden etkilenen 10 ilde öğrenim gören tüm kademedeki öğrenciler için 2. dönemde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapabilecek.