Okulların açılış tarihi uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

23 Mart 2020 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 15:20

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın heryerinde görülen koronavirüsü (Corona virüs - Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye’de okullara ara verilmişti. Okulların tatil edilmesiyle birlikte okulların açılış tarihinin uzayıp uzamadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Okulların açılış tarihine ve tatilin uzayıp uzamayacağına ilişkin gelen sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevap verdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açılış tarihi hakkında gelen soruya verdiği cevap...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2.ara tatil sürecinin tamamlanmasının ardından 23 Mart Pazartesi günü Corona önlemleri kapsamında uzaktan eğitim görmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında öğrencilerin ve velilerin son zamanlarda en çok sorduğu ve yanıtını merak ettiği soruya değindi. Okullar ne zaman açılacak, okul tatili uzayacak mı? İşte Selçuk'un okulların durumuyla ilgili yaptığı açıklama...

OKULLARIN AÇILIŞ SÜRESİ UZAYACAK MI?

Bakan Selçuk, okul tatilinin uzamasına ilişkin, "Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Bu konuda; Bilim Kurulu ile yapacağımız istişarelerle, Sağlık Bakanlığı'dan alınan bilgiler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile bir karar alınacak. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz." diye konuştu.

Corona virüsü önlemleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullar için 2 hafta tatil kararı verilmiş, 16 Mart'ta tatil edilen okulların 30 Mart 2020 tarihinde açılması kararlaştırılmıştı. İlk hafta ara tatil yapan öğrenciler, 23-27 Mart tarihleri arasında uzaktan eğitim görecek. Belirlenen takvime göre okulların 30 Mart'ta açılması bekleniyor ancak vakaların artmasıyla birlikte şimdiden tatilin uzayabileceği ihtimali de öngörülüyor.