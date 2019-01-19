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ÖSYM, e-YDS adaylarına saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

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ÖSYM Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 19  Ocak Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarının, saat  13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava  katılmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

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