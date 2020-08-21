ÖSYM KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ön Lisans başvuru yap 2020

21 Ağustos 2020 Cuma 15:48 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 15:48

ÖSYM takvimine göre bugün başlayan KPSS Ön lisans başvuruları Eylül'ün 2'sinde sona erecek. ÖSYM sınav başvurusunda HES kodunun zorunlu olduğunu yeniden hatırlattı. Ekim ayında yapılacak sınava binlerce aday katılım gösterecek. 2 yılda bir düzenlenen sınavın başvuruları 13 gün sürecek. ÖSYM, KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylara HES kodu almak zorunda olduğunu hatırlattı. ÖSYM KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS Ön Lisans başvuru yapma ekranı!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden veya ÖSYM mobil uygulamasından T.C kimlik ve şifreyle yapılacak. ÖSYM sisteminde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunmayan adaylar başvuru işlemlerini en yakın ÖSYM merkezinden yapacaklardır.

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan veya sınavın geçerlilik süresi boyunca mezun olma ihtimali bulunan adayların katılacağı KPSS önlisans sınavı başvuruları 21 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başvuruları kaçıranlar veya yapmayanlar için geç başvurusu 10 Eylül tarihinde alınacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU!

KPSS önlisans sınavına katılacak adaylar için başvuru ücreti 80 TL olarak belirlendi. ÖSYM AİS üzerinden başvurularını yapan adaylar en geç 3 Eylül tarihine kadar anlaşmalı bankalara ücretlerini yatırabilir. İşte ÖSYM’den yayımlanan ödeme duyurusu;

“Sınav ücreti ödeme işlemleri, başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir”

HES KODU

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.