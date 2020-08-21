ÖSYM'den KPSS HES Kodu alma şartı! KPSS için HES kodu nasıl alınır?

21 Ağustos 2020 Cuma 16:27 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:27

ÖSYM takvimine göre bugün başlayan KPSS Ön lisans başvuruları Eylül'ün 2'sinde sona erecek. ÖSYM sınav başvurularında artık HES kodu almak zorunlu hale geldi. KPSS önlisans başvurularının başlamasıyla birlikte sınav için HES kodu alma konusu adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS için HES kodu nasıl alınır? HES Kodu almadan ÖSYM tarafından başvurular kabul edilmiyor. Peki KPSS için HES kodu nasıl alınır? İşte KPSS için HES kodu almak için yapmanız gerekenler...

KPSS HES KODU NASIL ALINIR?

ÖSYM geçtiğimiz hafta yapılacak sınavlarda HES kodu ile başvuru yapılabileceğini duyurmuştu. KPSS önlisans başvuru kılavuzunun yayınlanması ve sınav başvurusunun başlamasıyla birlikte adaylara HES kodu uyarısı yapıldı.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ÖSYM, KPSS Ön Lisans başvuru duyurusunda HES kodunun zorunlu olduğunu yeniden hatırlattı. Ekim ayında yapılacak sınava binlerce aday katılım gösterecek. 2 yılda bir düzenlenen sınavın başvuruları 13 gün sürecek. ÖSYM, KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylara HES kodu almak zorunda olduğunu hatırlattı. Adaylar, HES kodunun ne zaman kadar geçerli olduğu gibi konuları da araştırmaya başladı. İşte HES kodu alma sayfası ve merak edilen ayrıntılar...

HES KODU ALMA SAYFALARI

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SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alınabiliyor.

E DEVLET İLE HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

HES KODU NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden veya ÖSYM mobil uygulamasından T.C kimlik ve şifreyle yapılacak. ÖSYM sisteminde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunmayan adaylar başvuru işlemlerini en yakın ÖSYM merkezinden yapacaklardır.

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ön Lisans başvuru yap 2020