ÖSYM KPSS sorularına nasıl ulaşabilirim? KPSS soruları sayfasında izinsiz işlem hatası çıkıyor

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:38 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:38

KPSS 2020 Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarlarının kullanıma açıldığı açıklamasıyla adaylar ÖSYM'nin sitesine girdi. AİS kullanıcı adı ve şifrleriyle soruları görmek isteyen ya da TC Kimlik no ile e devlet şifresi aracılığı ile ulaşmak isteyen kullanıcıların karşısına "İzinsiz İşlem. Temel soru kitapçık gösterim tarihi başlamadı veya temel soru kitapçığı bulunamadı" uyarısı çıktı.

KPSS SORULARINA NASIL ULAŞABİLİRİM?

Bu uyarıyı alan kullanıcılar KPSS sorularına ve cevaplarına nasıl ulaşacaklarını merak etmeye başladı.

2020 KPSS soru ve cevaplarının sadece yüzde 10'luk kısmına erişebilen kullanıcılara şimdilik konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken soru ve cevap anahtarının yayınlanma tarihi olarak sistemde saat 14.30 görünüyor.

SADECE YÜZDE 10'LUK KISMI AÇIKLANDI

Kamuda çalışmak isteyen çok sayıda vatandaşın girdiği KPSS'nin ardından merakla beklenen haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile birlikte, 2020 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarının yalnızca 10'luk kısmı erişime açıldı.

Sistemde şimdilik sınava başvurusu olmayanların da görebildiği yüzde 10'luk kısım görülebiliyor.

SORULARIN yüzde 10'luk kısmını görmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.



KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

2020-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

İŞTE SORULARA ERİŞİMİN YOLU

Adayların hatayı aldıktan sonra çıkış yaparak e devlet şifreleriyle yeniden giriş yapması durumunda karşılarına bu ekran gelecek ve soruları görüntüleyebilecekler

ÖSYM'nin yaptığı açıklamalar şu şekildeydi

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

'06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.