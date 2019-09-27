ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara ödeme işlemleri için bugün saat 23.59'a kadar süre tanındığı bildirildi.