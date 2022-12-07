ÖSYM ''Türkçe programlara yerleştirme'' sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 9-21 Aralık'ta yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.