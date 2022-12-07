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Eğitim

ÖSYM ''Türkçe programlara yerleştirme'' sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçlar açıklandı.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
ÖSYM ''Türkçe programlara yerleştirme'' sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 9-21 Aralık'ta yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

  • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
  • Türkçe programlara yerleştirme
  • sonuç

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