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Eğitim

ÖSYM'den 3 sınav birden! 6 bin 601 aday katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 4 Haziran Pazar günü Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. dönem) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 1. dönem) düzenlenecek.

AA2 Haziran 2023 Cuma 10:18 - Güncelleme:
ÖSYM'den 3 sınav birden! 6 bin 601 aday katılacak
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin bilgi verdi.

STS Diş Hekimliği ve YDUS'un Ankara, DUS'un ise Ankara ve İstanbul'da yapılacağını belirten Ersoy, üç sınava toplam 6 bin 601 adayın katılacağını bildirdi.

Sınavlarda emniyet dahil 856 personelin görev yapacağını kaydeden Ersoy, 13 binada uygulanacak sınavlar için 227 salon kullanılacağını aktardı.

Sınavların pazar günü saat 10.15'te başlayacağını ifade eden Ersoy, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlara başvuran adaylara başarılar diledi.

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