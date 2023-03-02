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Eğitim

ÖSYM: Deprem bölgesindeki 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik” dedi.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
ÖSYM: Deprem bölgesindeki 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak
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Deprem bölgesindeki illerde yerinde inceleme yapan ÖSYM Başkanlığı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde yapılan incelemeler sonucu MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının bu illerde yapılamayacağına Yönetim Kurulu olarak karar verdi.

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde incelemelerde bulunduk. Deprem Bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik" dedi.

Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler" diye konuştu.

Sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Ersoy, önceliklerinin sınav adayları ve görevlilerinin güvenliği olduğunu, bölgede yaşayanların mağduriyet yaşamaması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Öte yandan bu 4 sınava başvuran adaylar, ÖSYM aday işlemleri sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini yenileyebilecekler.

Adaylar, sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeleri ÖSYM web sitesinden takip edebilecek.

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