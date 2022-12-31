ÖSYM'nin 2022 yılında düzenlediği sınavlara 11 milyondan fazla aday katıldı

ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada 2022 Sınav Takviminde yer alan 53 sınavın düzenlendiğini belirterek, "Bu sınavlarda toplam 213 test, testlerde toplam 10 bin 796 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde bin 978 akademisyen görev aldı" dedi.

Çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini ifade eden Ersoy, "Sınav sorularının hazırlanması, baskısı, bölgelere, ilçelere kadar gönderilmesi, sınavın uygulanması, sınavdan sonra kitapçıkların toplanması, merkeze ulaştırılması, cevap anahtarlarının okunması ve açıklanması süreçleri, en ufak aksaklık oluşmaması için büyük titizlikle gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

ÖSYM'nin 2022'de yaptığı sınavlara ilişkin, "Kamu kurum ve kuruluşları için 34 merkezi yerleştirme işlemi yapıldı. Sınavlara toplam 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı" bilgilerini veren Ersoy, KPSS süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"18 Eylül'de başlayan KPSS süreci, 27 Kasım'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı'nın yapılmasıyla son buldu. Bu süreçte 4 milyon 368 bin 166 aday kamu personeli seçme sınavlarına katıldı. Bu sınavların sorunsuz olarak gerçekleşmesi için yoğun bir çaba gösterdik. Bundan sonraki süreçleri de sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz".

2022 SINAVLARINDA 2 MİLYON 114 BİN 905 KİŞİ GÖREV ALDI

Ersoy, 2022 yılı sınavlarında toplam 727 bin 61 salon başkanı, 659 bin 956 gözetmen, 43 bin 788 bina sınav sorumlusu, 36 bin 806 bina cihaz (kamera) görevlisi ile 36 bin 922 engelli salon görevlisinin (okuyucu, işaretleyici) görev yaptığını bildirerek, "Bu sınavlarda toplam 22 bin 150 şehir içi ve şehirler arası nakil görevlisi ile 4 bin 994 sınav evrakı koruma görevlisi görev yaptı. Ayrıca, 5 bin 995 nüfus müdürlüğü görevlisi, 189 bin 286 emniyet görevlisi, 7 bin 571 cezaevi öğretmeni ve cezaevi görevlisi yer aldı. Böylece sınavlarda toplam 2 milyon 114 bin 905 kişi görev almış oldu" dedi.

EN FAZLA SINAV GÖREVLİSİ 2022-YKS'DE GÖREV YAPTI

Ersoy, "En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav, toplam 859 bin 287 kişinin görev yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. 2022 yılı sınav uygulamalarında 45 bin 428 sınav binası, 760 bin 751 sınav salonu kullanıldı. Bu sınavlarda toplam 14 milyon 674 bin 540 kırtasiye seti dağıtıldı. 560 bin 769 saate entegre kamera kullanıldı" diye konuştu.

"2022'DE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YAPILAN SINAVLARA 120 BİN 443 ENGELLİ, SAĞLIK SORUNU VEYA ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAY BAŞVURMUŞTUR"

Engellerinden bağımsız olarak her adayın sahip olduğu bilgi ve becerilerin ölçülebilmesini önemli bir amaç olarak kabul ettiklerini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Adaylarımızın engel durumlarına göre nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve sınav sırasında bu desteğin hangi araçlarla sağlanacağı belirliyoruz. Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara gerektiğinde bulundukları yerde hizmet veriyoruz. Türkiye'nin her yerine, sınavların engelliler için belirlenen kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek için merkezden ÖSYM engelli temsilcileri gönderiyoruz. 2022'de Başkanlığımız tarafından yapılan sınavlara 120 bin 443 engelli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan aday başvurmuştur. ÖSYM sınavlarına başvuruda bulunan şehitlerimizin ve gazilerimizin eş ve çocukları ile gazilerimizin kendilerinden sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmamaktadır. Bu çerçevede 2022 yılında 52 bin 299 kişi bu hizmetten faydalanmıştır."

YÖKDİL İLK KEZ ELEKTRONİK ORTAMDA UYGULANDI

Öte yandan ilk kez elektronik ortamda düzenlenen e-YÖKDİL'e 4 bin 200 aday katıldığını kaydeden Ersoy, 2022 e-YÖKDİL'in, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında 14 Mayıs tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde uygulandığını belirterek, "Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana e-Sınav merkezlerinde, 2022 yılında 13 adet Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) gerçekleştirildi. 10 farklı dilde düzenlenen e-YDS ile e-YÖKDİL'e toplam 39 bin 30 aday katıldı" dedi.

TR-YÖS 29 OCAK TARİHİNDE UYGULANACAK

Ersoy, "2023 yılında 13 yıl aradan sonra YÖS'ü, (Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı) yurt içinde 17 ilde, yurt dışında KKTC dahil 9 ülkede, toplamda 27 sınav merkezinde 29 Ocak tarihinde uygulayacağız" diye konuştu.

HEDEF SIFIR ATIK

ÖSYM Başkanlığının hedefleri hakkında da konuşan Başkan Ersoy, "Hem bugün hem de gelecekte daha yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak, çevre koruma bilincinin kurumumuz bünyesinde gelişmesine katkı sağlamak adına, vakit kaybetmeden sıfır atık konusunda harekete geçtik. Çalışanlarımızın 'duyarlı tüketici' duygusuna sahip olmasının sağlanmasında gerekli eğitimleri vererek temel seviye, platin seviye ve altın seviye sıfır atık belgesini ÖSYM'ye kazandırmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"GELECEK YILLARIN YOL HARİTASINI OLUŞTURDUK"

Dijital Dönüşüm Yol Haritası ile gelecek yılların sınav süreçlerini daha izlenebilir, şeffaf ve güvenli kılmak için yol haritasını oluşturduklarını not düşen Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taşıdığımız misyonun öneminin farkındayız. Bu doğrultuda iç ve dış paydaşlarımızla iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Kalite Yönetim Sistemleri ve yeni başlattığımız Dijital Dönüşü Projesi ile beraber her bir bireyimizin performansını ölçecek şekilde sistemleri dijitalleştireceğiz. 50'nci yılında ÖSYM'yi var olduğu konumdan daha yukarıya taşıyacağız. Yıl boyunca gerçekleştirilen sınavlarda görev yapan çalışma arkadaşlarıma ve kamu personellerine emeklerinden ötürü teşekkür ederim."