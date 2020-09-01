01 Eylül 2020 Salı 16:01 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 16:01

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Özel okullarda KDV indirimi doğrultusunda alınan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KDV indirimi üniversiteleri kapsıyor mu? sorusunun yanıtı özel okullara kayıt yaptıracak olan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Özel üniversite KDV indirimi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Karar neticesinde özel okullarda yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1 olarak güncellendi ve indirim özel üniversiteler için de geçerli olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan KDV indirimi değişikliğinin ardından özel okullarda ve özel üniversitelerde çocukları eğitim gören veliler tarafından özel okullarda KDV iadesi sürecinin de ne olacağı merak edilmeye başlandı.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE KDV İNDİRİMİ VAR MI?

Resmi Gazete’de yayımlanan KDV indirimi değişikliğinin ardından özel okullarda ve özel üniversitelerde çocukları eğitim gören veliler tarafından özel okullarda KDV iadesi sürecinin de ne olacağı merak edilmeye başlandı. Özel okullara kdv indirimi detayları merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı kararı ile eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı %8’den %1’e indirildi. Özel okullar KDV indirimi değişikliği sonucunda oluşacak farkın velilere olumlu şekilde yansıması amaçlandı. Şimdi, KDV indirimi üniversiteleri kapsıyor mu sorusuna da yanıt aranıyor. Karar neticesinde özel okullarda %8 olan KDV %1 olarak güncellendi ve indirim özel üniversiteler için de geçerli olacak.

ÖZEL OKULLARDA KDV İNDİRİMİ NASIL UYGULANACAK?

Veliler tarafından özel okullara indirim sürecinin hangi tarihlerde geçerli olacağı da merak ediliyor. Yapılan açıklamalara göre özel okullarda KDV değişikliği 1 Eylül 2020 tarihi ile 30 Haziran 2021 tarihi arasında geçerli olacak. Özel okullar KDV oranı %1 olarak güncellendikten sonra veliler, bu güncellemenin kendilerine nasıl yansıyacağını da araştırıyor. Yapılan açıklamalara göre; pandemi döneminde özel sektöre verilen desteklerin devamı olarak üniversiteler de dahil olacak şekilde eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyet gösteren mükelleflerin KDV oranlarının indirilmesi ile aradaki farkın velilere olumlu anlamda yansıması amaçlandı.

Aynı zamanda okullarda indirim doğrultusunda kimi veliler sözleşmelerin, önceden yapılmış olan ödemelerin ya da peşin ödemelerin bu karardan nasıl etkileneceğini de merak ediyor. Okullarda KDV oranı güncellemesi sonrası bazı çevrelerde bu %7’lik farkın velilere iade etmesi gerektiği belirtildi. Özel okulların; güncel okullarda KDV oranı doğrultusunda doğan farkı kendilerinin iade etmemeleri halinde dilekçe ile okullara başvurulabileceği konuşuluyor. Bazı çevreler tarafından durumun netleştirilmesi adına ilgili Bakanlığa başvurulması da beklentiler arasında. KDV indirimi özel okul sürecinin nasıl ilerleyeceği takip edilmeye devam ediliyor.

Konuyla ilgili özel okul velilerinin, ödemelerin duruma dair okullarla iletişime geçmeye başladığı konuşuluyor. Bazı çevreler tarafından bu süreçte iade alma konusunda faturanın kesilmiş olması ve faturanın velilere iletilmiş olması konusunun da önem taşıdığı belirtiliyor.

ÖNCEDEN KAYIT YAPTIRANLAR NE OLACAK?

KDV indirimi gelmeden önce bu dönem için kayıt yaptıranlar veya yenileyenler ise dilekçe yazarak ücretin indirim kısmını iade alabilecekler.