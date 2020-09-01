E-Devlet'ten öğrenci belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Üniversite e kayıt sorgulama ekranı

01 Eylül 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 16:43

2020-2021 eğitim öğretim döneminde bir yükseköğretim programında eğitim görmeye hak kazanan adaylar, belirlenen tarihlerde üniversite kayıtlarını yapabilecekler. Üniversite kayıt tarihlerinin uzatılması ile ilgili karar YÖK tarafından duyuruldu. Üniversite kayıtlarını elektronik ortamda yapan öğrenciler Üniversite e kayıt sorgulama ekranı üzerinden E-Devlet'ten öğrenci belgesi sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

Birçok resmi kurumun işlemlerini online olarak vatandaşlara sunan e-devlet sisteminde öğrenciler, farklı kurum ve kuruluşlara vermek amacıyla "Öğrenci Belgesi" alabilirler. Peki E-Devlet'ten öğrenci belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Üniversite e kayıt sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler E-Devlet platformundaki Üniversite e kayıt sorgulama “turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-universite-e-kayit-belge-sorgulama” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp öğrenci belgesi sorgulama işlemi yapabilecekler.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT SORGULAMA EKRANI

E-Devlet üzerinden;

Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama

Kredi / Burs İptal Başvurusu

Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu Yurt Dışı Öğrenci Belgesi

Yüksek Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi

Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Özel üniversitelerde KDV indirimi var mı?