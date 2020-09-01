Üniversite e kayıt nasıl yapılır? E devlet üniversite kayıt sayfası

01 Eylül 2020 Salı 17:20 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 17:20

2020-2021 eğitim öğretim döneminde bir yükseköğretim programında eğitim görmeye hak kazanan adaylar, üniversite kayıtlarını yapmaya devam ediyorlar. Üniversite kayıt tarihlerinin uzatılması ile ilgili karar geçtiğimşz günlerde YÖK tarafından duyuruldu. Üniversite kayıtlarını elektronik ortamda yapmak isteyen öğrenciler E devlet üniversite kayıt sayfası üzerinden Üniversite e kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

Üniversite e kayıt yapmak için E devlet üniversite kayıt sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL YAPILIR?

Öğrenciler E devlet üniversite kayıt sayfasına “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler. YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına kayıt hakkı elde eden öğrenciler için elektronik kayıt işlemi Ağustos'un 6'sına kadar yapılabilecek.

E DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ UZATILDI

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

E-Devlet üzerinden;

Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama

Kredi / Burs İptal Başvurusu

Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu Yurt Dışı Öğrenci Belgesi

Yüksek Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi

Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

E-Devlet'ten öğrenci belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Üniversite e kayıt sorgulama ekranı

Özel üniversitelerde KDV indirimi var mı?

KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak?