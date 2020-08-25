25 Ağustos 2020 Salı 14:33 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 14:33

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenler, mazerete bağlı atamalar için geçtiğimiz günlerde tercihlerini tamamlamıştı. MEB, özür grubu atama sonuçlarını dün erişime açtı. Öğretmenler, bugün itibariyle bağlı oldukları okullardan ilişiğini kesmeye başlayacak. Buna göre; Özür grubu ilişik kesmede yapılacak işlemler neler? İl içi ilişik kesmek kaç gün 2020? İşte öğretmenlerin özür grubu ilişik kesme süresi ve gerekli evraklar...

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 24 Ağustos 2020'de ilan edildi. Sonuçlar, ‘personel.meb.gov.tr’ adresinden öğrenilebiliyor.

Hemen ayrılış yapacak olan öğretmenlerin kararnamesi okula geldiği gün ilişik kesebilir. Kararname tebliğinden itibaren 15 gün mehil müddetinizi kullanabilirsiniz. İl içi ilişik kesmek 15 gün içerisinde yapılabilir.

MEBBİS ÖZÜR GRUBU TAYİN SONUÇLARI

E DEVLET TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar 24 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabı ve MEBBİS kullanıcı hesabı ile öğrenebilirler.

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek.

ÖZÜR GURUBU İLİŞİK KESMEDE YAPILACAK İŞLEMLER

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek. İşte görevden ayrılma ve İlişik Kesme İşlemleri için gerekli evraklar.

Ataması yapılan öğretmenlerin yapacağı işlemler:

1. Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

2. Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

3. Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

4. Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

5. Ayrıldığınız okuldan yolluk hesaplanmasını yaptırmanız gerekmekte. Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız. Bu durumda birkaç gün içerisinde yolluk ücretiniz hesabınıza yatacaktır.

6. Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

7. Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

8. Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

9. Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek SGK ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır? İlişik kesmek için gerekli belgeler 2020