09 Aralık 2020 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:57

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, 8 bin polis alımına ilişkin detayların yer aldığı duyuru ilanını yayımladı. 27. dönem polis alımları 8-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı duyuruda; "27. dönem POMEM giriş sınavı ile alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Ön başvuru işleminden sonra POMEM sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları iptal olacak. Peki POMEM sınav ücreti nasıl yatırılır? POMEM sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM)

başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; POMEM sınav ücreti Halkbank hesaplarına yatırılacaktır.

POMEM SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacak. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecek.

Paranın gönderileceği hesap kısmına “27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” yazmanız ve istenilen kimlik bilgilerini doldurmanız yeterli olacaktır.

POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ:

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL'yi (Yüz Elli) 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

b) POMEM sınav ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,

sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

8 BİN POLİS ALIMI İÇİN POMEM SINAVI NE ZAMAN?

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak.

Polis olmak isteyen adayların hangi gün ve saatte 27. POMEM sınavına gireceği, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Bunlar dışında polis adaylarına posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Polis olmak için başvuru yapacak olan adayların 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet giriş bilgileri ile ön başvuru yapmaları gerekiyor.

Daha sonra ise polislik başvurusu şahsen gerçekleşecektir. Ön başvuruyu tamamlayan kişiler, Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihlerini bekleyecek. Daha sonra sınav bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecek.

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POMEM başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları