09 Aralık 2020 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:57

POMEM başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, 8 bin polis alımına ilişkin detayların yer aldığı duyuru ilanını yayımladı. 27. dönem polis alımları 8-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yaptığı duyuruda; "27. dönem POMEM başvurusuyla alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacağı belirtildi. Peki POMEM başvuru şartları nelerdir? İşte POMEM başvuru sayfası ve yayımlanan kılavuzdaki detaylar...

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis olmak için başvuru yapacak olan adayların 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet giriş bilgileri ile ön başvuru yapmaları gerekiyor.

Daha sonra ise polislik başvurusu şahsen gerçekleşecektir. Ön başvuruyu tamamlayan kişiler, Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihlerini bekleyecek.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

27. DÖNEM POMEM BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Binlerce adayın katılmak istediği polis alımı başvuru ücreti ne kadar araştırılıyor. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti 150.00 TL olarak belirlendi.

POMEM sınav ücreti nasıl ve hangi bankaya yatırılacak?

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak.

Polis olmak isteyen adayların hangi gün ve saatte 27. POMEM sınavına gireceği, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Bunlar dışında polis adaylarına posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak denildi.