DGS geçiş bölümleri, Sağlık Yönetimi programını seçmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih kılavuzuyla birlikte; Ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapilabilecek lisans programlarını yayımladı. Buna göre Sağlık Yönetimi DGS geçiş bölümleri nelerdir? İşte DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2022

DGS tercih kılavuzunda Sağlık Yönetimi DGS geçiş bölümlerinin taban puanları açıklandı. Sınavdan yüksek puan alan 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olan öğrenciler, 4 yıllık lisans programları üzerinden öğrenimini tamamlayabilecekler. DGS ile Sağlık Yönetimi geçiş bölümleri hangileri? İşte DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2022 ve DGS ile Sağlık Yönetimine geçiş yapılabilen bölümler...

DGS ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK YÖNETİMİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

ACİL YARDIM

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ

ADLİ TIP

ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

AMBULANS VE ACİL BAKIM

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ

1106 ANESTEZİ

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ

CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ

DİYALİZ

İLK VE ACİL YARDIM (MYO/YO)

İLK VE ACİL YARDIM (TIP)

OTOPSİ YARDIMCILIĞI

PARAMEDİK

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON

EVDE HASTA BAKIMI

HASTA BAKIMI

YAŞLI BAKIM HİZMETLER

YAŞLI BAKIMI

YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI

FİZİK TEDAVİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ

HİDROTERAPİ

GENEL İŞLETME

İŞ İDARESİ

İŞLETME

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞLETMECİLİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

ODİOMETRİ / ODYOMETRİ

OPTİSYENLİK

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

PATOLOJİ LABORATUVAR

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

SAĞLIK LABORATUVARI

TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

TIBBİ LABORATUVAR

PROTEZ VE ORTEZ

RADYOLOJİ

RADYOTERAPİ

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK MEMURLUĞU

SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ

YÖNETİM

DGS SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/YO. BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 289,95504

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 283,23473

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 270,76369

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 269,80180

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 269,26787

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 267,35842

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 265,62759

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 265,57124

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 265,40971

TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 264,40822

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 264,29331

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 262,17046

MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi EA 4 4 261,69547

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 261,41029

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 261,40059

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 261,29863

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 260,13130

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 259,72117

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 259,60527

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 259,60093

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 258,70658

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 258,67239

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 258,01939

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 2 2 257,61694

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 257,59184

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,88744

ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 256,82198

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 256,77306

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,74060

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,65292

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 256,38846

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 255,61423

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 255,59445

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 254,59584

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 254,27448

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 253,97587

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 253,39664

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 253,00830

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 252,88274

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 252,70094

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) GülhaneSağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 4 4 252,42588

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 251,49835

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 251,09251

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 251,03588

UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,97345 268,83743

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,58937

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,45567

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,23480

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,15166

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 249,42815

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,31331

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat KeleşoğluSağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,18669

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,12151

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 3 3 249,02611

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 247,93938

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 247,10691

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 247,06267

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 246,83686

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 246,23122

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 246,20080

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 246,11637

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 245,66033

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 245,65938

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 245,61835

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 245,07417

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 244,99780

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 244,97237

SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 244,97058

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 244,82170

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 244,05931

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 243,71104

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 243,18106

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 243,15575

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 242,58732

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 3 3 242,18930

TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 241,80425

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 241,79797

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 241,31913

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 240,62979

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,93732

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 239,60403

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yönetimi EA 3 3 239,59034

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 239,24819

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,02846

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,01461

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 238,60240

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 238,50393

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 237,71007

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 237,56932

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 6 6 236,65066

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 234,58014

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 233,83626

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 3 3 233,76727

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 4 4 233,36500

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 233,12046

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 232,43299

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 1 1 232,40132

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 3 3 232,13020

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) EA 1 1 231,86704

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 4 4 230,85847

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 229,45229

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4000 4000 226,59911

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 224,66162

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 3 3 221,75683 240,08239

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 220,84376

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 217,92778

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 216,52230

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 213,89905