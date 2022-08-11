DGS geçiş bölümleri, Sağlık Yönetimi programını seçmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih kılavuzuyla birlikte; Ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapilabilecek lisans programlarını yayımladı. Buna göre Sağlık Yönetimi DGS geçiş bölümleri nelerdir? İşte DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2022
DGS tercih kılavuzunda Sağlık Yönetimi DGS geçiş bölümlerinin taban puanları açıklandı. Sınavdan yüksek puan alan 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olan öğrenciler, 4 yıllık lisans programları üzerinden öğrenimini tamamlayabilecekler. DGS ile Sağlık Yönetimi geçiş bölümleri hangileri? İşte DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2022 ve DGS ile Sağlık Yönetimine geçiş yapılabilen bölümler...
DGS ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK YÖNETİMİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
ADLİ TIP
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
AMBULANS VE ACİL BAKIM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
1106 ANESTEZİ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
DİYALİZ
İLK VE ACİL YARDIM (MYO/YO)
İLK VE ACİL YARDIM (TIP)
OTOPSİ YARDIMCILIĞI
PARAMEDİK
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON
EVDE HASTA BAKIMI
HASTA BAKIMI
YAŞLI BAKIM HİZMETLER
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI
FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ
HİDROTERAPİ
GENEL İŞLETME
İŞ İDARESİ
İŞLETME
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETMECİLİK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
ODİOMETRİ / ODYOMETRİ
OPTİSYENLİK
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
PATOLOJİ LABORATUVAR
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
SAĞLIK LABORATUVARI
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR
PROTEZ VE ORTEZ
RADYOLOJİ
RADYOTERAPİ
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
YÖNETİM
DGS SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI
ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/YO. BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 289,95504
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 283,23473
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 270,76369
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 269,80180
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 269,26787
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 267,35842
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 265,62759
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 265,57124
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 265,40971
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 264,40822
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 264,29331
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 262,17046
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi EA 4 4 261,69547
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 261,41029
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 261,40059
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 261,29863
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 260,13130
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 259,72117
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 259,60527
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 259,60093
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 258,70658
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 258,67239
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 258,01939
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 2 2 257,61694
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 257,59184
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,88744
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 256,82198
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 256,77306
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,74060
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,65292
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 256,38846
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 255,61423
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 255,59445
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 254,59584
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 254,27448
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 253,97587
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 253,39664
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 253,00830
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 252,88274
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 252,70094
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) GülhaneSağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 4 4 252,42588
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 251,49835
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 251,09251
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 251,03588
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,97345 268,83743
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,58937
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,45567
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,23480
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,15166
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 249,42815
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,31331
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat KeleşoğluSağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,18669
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,12151
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 3 3 249,02611
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 247,93938
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 247,10691
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 247,06267
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 246,83686
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 246,23122
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 246,20080
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 246,11637
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 245,66033
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 245,65938
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 245,61835
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 245,07417
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 244,99780
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 244,97237
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 244,97058
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 244,82170
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 244,05931
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 243,71104
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 243,18106
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 243,15575
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 242,58732
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 3 3 242,18930
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 241,80425
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 241,79797
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 241,31913
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 240,62979
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,93732
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 239,60403
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yönetimi EA 3 3 239,59034
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 239,24819
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,02846
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,01461
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 238,60240
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 238,50393
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 237,71007
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 237,56932
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 6 6 236,65066
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 234,58014
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 233,83626
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 3 3 233,76727
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 4 4 233,36500
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 233,12046
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 232,43299
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 1 1 232,40132
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 3 3 232,13020
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) EA 1 1 231,86704
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 4 4 230,85847
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 229,45229
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4000 4000 226,59911
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 224,66162
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 3 3 221,75683 240,08239
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 220,84376
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 217,92778
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 216,52230
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 213,89905