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Eğitim

Sınıf Öğretmenliği taban puanları belli oldu mu? Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2020 tablosu

Üniversite sınavı YKS hafta sonu gerçekleştirilen üç oturumun ardından tamamlandı. Üniversite adayları öğrenciler Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testlerinde ter döktüler. Sınıf Öğretmenliği okumak isteyen adaylar Sınıf Öğretmenliği taban puanları belli oldu mu? Sınıf Öğretmenliği taban ve tavan puanları tablosu konularını araştırıyorlar. Sınıf Öğretmenliği taban puanları ile ilgili detaylar...

29 Haziran 2020 Pazartesi  13:53 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:53
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Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2020 ve Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Sınıf Öğretmenliği hayali ile sınava giren adaylar Sınıf Öğretmenliği taban puanları belli oldu mu? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği YKS 2020 sınavının ardından Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2020 merak konusu oldu. Üniversitede Sınıf öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyen adaylar heyecanla sınıf öğretmenliği taban puanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2020 tablosu haberimizde…

Üniversite sınavı oturumları 27 Haziran ve 28 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuçlarına 28 Temmuz'da erişebilecekler. Sınıf Öğretmeni olmak isteyen adaylar Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2020 açıklandı mı? Sınıf Öğretmenliği taban ve tavan puanları belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. YKS soruları ve cevapları, 28 Haziran saat 20.50 itibariyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan öğrencilerin erişimine açıldı.

2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.

Sınıf Öğretmenliği 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Sıralama sütununda “dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır.

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

27 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2020 SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

YKS sonuçları 28 Temmuz’da adayların erişimine açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS BARAJ PUANI 2020 KAÇ OLDU?

Bu yıl sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak açıklandı. YKS'de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf sayılacaklar. YKS birinci dönem ders konuları ile gerçekleştirilecek.

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