Türkçe öğretmenliği taban puanları 2020: Türkçe öğretmenliği başarı sıralamaları

29 Haziran 2020 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:27

Üniversite hayali kuran öğrencilerin girdiği YKS oturumları sona erdi. Öğrenciler 3 oturumluk YKS sınavlarında ter döktü, şimdi gözler YKS sonuçlarında ve ÖSYM'nin yayınlayacağı üniversite tercih kılavuzunda. Peki Üniversite Taban puanları açıklandı mı? Türkçe öğretmenliği taban puanları 2020 belli oldu mu? YKS taban puanları 2020 ÖSYM tarafından sonuçların ardından yayınlayacak ve öğrenciler tercihini yapacak. Türkçe öğretmenliğini seçmek isteyen adaylar tercihlerini yapmadan önce Türkçe öğretmenliği taban puanlarına 2020 göre tercih yapabilecekler. Peki Üniversite Taban puanları açıklandı mı? YKS Türkçe öğretmenliği taban puanları 2020 ile ilgili ayrıntılar...

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2020

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2020 ve Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020 belli oldu. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Türkçe Öğretmenliği taban puanları, Türkçe öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları 2020 ve Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.

Milyonlarca üniversite adayı hayalini kurduğu üniversite ve mesleği ilgilendiren bölümlerin üniversite taban puanlarını araştırıyor. Türkçe öğretmenliği taban puanları 2020 bazı üniversteler için aşağıdaki gibidir.

Üniversite Adı - Bölüm - Puan Türü - Kont. - Taban Puanı Başarı Sırası



YKS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler üniversitelerin 2020 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2020 yılına ait YKS taban puanları açıklanmadı. Haberimizde, 2020 yılı için özel üniversitelere ait taban puanlara erişebilirsiniz.

YKS sonuçları açıklandığında öğrencilerin tercih işlemleri için 12 günlük bir süresi var. YÖK bu konuda öğrencilerin işini kolaylaştırmak için Atlas tercih robotunu öğrencilerin erişime açtı. YÖK Atlas ile üniversitelerin geçmiş yıllara ait kontenjan taban-tavan puanlarını görmek mümkün. Henüz 2020 üniversite taban-tavan puanlar belli olmadı bu nedenle 2019 yılı üniversite taban-tavan puanlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

ALTAS YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS sınavları geçtiğimiz hafta sonu içerisinde üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. Bir yılı aşkın süredir hayalini kurdukları üniversitede eğitim alabilmek için çalışan adaylar hafta sonunda gerçekeştirilen sınava katılım sağlayarak işlemlerini tamamladı. Üniversite sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından dün akşam saatlerinde sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıda adayların erişimine açıldı. Sınavda sorulara verdikleri yanıtları az çok tahmin eden adaylar şu sıralar Üniversitelerin Lisans ve Önlisans programları için taban puanları araştırmaya başladı. YÖK tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan YÖK Atlas tercih sistemi sayesinde adaylar Üniversite taban puanlarına ve aldıkları puana göre hangi programı tervih edeceğine hangi şehirde hangi üniversitenin yer aldığına dair birçok bilgiye YÖK Atlas üzerinden erişim sağlayabiliyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Üniversite taban puanları YKS sınavının açıklanmasından kısa bir süre öncesinde adayların bilgisine sunulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan 28 Temmuz sonuç açıklama tarihinden bir hafta öncesinde Üniversite taban puanlarının da adayların erişimine sunulması bekleniyor.