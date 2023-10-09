İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7038
  • EURO
    29,1907
  • ALTIN
    1646.45
  • BIST100
    8359.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Sivil anayasa çalışmalarıyla ilgili YÖK'ten açıklama
Eğitim

Sivil anayasa çalışmalarıyla ilgili YÖK'ten açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar: “Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor.”

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Sivil anayasa çalışmalarıyla ilgili YÖK'ten açıklama
ABONE OL

YÖK Başkanı Erol Özvar: "Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor."

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Deprem sırasında, bölgedeki 18 üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrenci sayısı 400 binin üzerindedir."

"Aileleri deprem bölgesinde yaşayan, farklı illerde üniversite hayatlarına devam eden öğrencilerle birlikte 700 bini aşkın öğrencimiz, diğer bir ifadeyle ülkemiz örgün yükseköğretim öğrencilerinin yaklaşık yüzde 15'i depremlerden etkilenmiştir."

"Önümüzdeki süreçte başta KKTC ve kültür coğrafyamız olmak üzere dünya genelinde yükseköğretimde kalite kültürümüzü görünür kılmak istiyoruz."

  • Sivil anayasa
  • Erol Özvar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.