Sivil anayasa çalışmalarıyla ilgili YÖK'ten açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar: "Sivil anayasa çalışmalarında Yükseköğretim Kurulumuzun kurumsal yapısı ve kapasitesinin gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunuyor."

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Deprem sırasında, bölgedeki 18 üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrenci sayısı 400 binin üzerindedir."

"Aileleri deprem bölgesinde yaşayan, farklı illerde üniversite hayatlarına devam eden öğrencilerle birlikte 700 bini aşkın öğrencimiz, diğer bir ifadeyle ülkemiz örgün yükseköğretim öğrencilerinin yaklaşık yüzde 15'i depremlerden etkilenmiştir."



"Önümüzdeki süreçte başta KKTC ve kültür coğrafyamız olmak üzere dünya genelinde yükseköğretimde kalite kültürümüzü görünür kılmak istiyoruz."

