Son dakika: Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Okullar Haziran'da açılacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

29 Nisan 2020 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:10

Okullar ne zaman açılacak? sorusu, son günlerde hem veliler hem de öğrenciler tarafından son günlerde internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Ülkemizde koronavirüs salgınının önüne geçmek adına tatil edilen okulların eğitimde EBA TV online sisteme geçmesiyle beraber 'Tatil ne zaman bitecek?' sorusu da gündeme sıkça geldi. 30 Nisan 2020'de açılması beklenen okulların açılma tarihi 3. kez ertelendi. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılacağı ve uzaktan eğitim sisteminin biteceği tarihle ilgili aldığı son dakika kararı...

UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla okulların açılma tarihi bir süre daha ertelendi. Okulların açılışının ertelenmesiyle birlikte mezuniyetlerin nasıl olacağı ve sınav takvimi de merak edilen konular arasında yerini aldı. Okullar Haziran'da açılacak mı? İşte alınan son dakika kararlar...

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan önlemler kapsamında okullar tatil edildi. EBATV üzerinden uzaktan eğitimin başlamasının ardından okulların ne zaman açılacağı bir kez daha gündeme geldi. Okullar için daha önce belirlenen açılış takvimde bir değişiklik olup olmadığını merak eden öğrenciler internet üzerinden Okullar Haziran'da açılacak mı? sorusunun cevabını arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılış tarihi hakkında yaptığı yeni açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLADI

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı. Buna göre 1 Haziran'da okulların açılması bekleniyor.

Bakan Selçuk'un okulların açılış tarihi ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar sürecek hem öğrencilerden hem velilerden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hatları kuruldu. Telefonla öğrenci ve velilerimize destek veriyoruz. Her türlü hazırlığımız tamamlanmış durumda.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını belirtti.'Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti.