Sosyoloji taban puanları 2020! Sosyoloji bölümü başarı sıralamaları

06 Ağustos 2020 Perşembe 16:48 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:48

YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte adayların tercih telaşı başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri, 6-14 Ağustos'ta alınacak. Üniversitede sosyoloji bölümünü seçmek isteyen adaylar okulların taban puanlarını araştırmaya koyuldu. Sosyoloji taban puanları 2020 ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Bugün başlayan 2020 YKS tercihleriyle birliklte adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü tuttuğunu belirliyor. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üniversitede sosyoloji bölümünde okumak isteyen öğrenciler için Sosyoloji taban puanları 2020 haberimizde yer alıyor. Sosyoloji bölümü taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

SOSYOLOJİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

2020 yılı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Sosyoloji taban puanları 2020 ve başarı sıralaması da belirlendi. Adaylar tercihlerini belirlerken YÖK Atlas tercih robotunu da kullanabiliyor. Sosyoloji taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

YKS sonuçları açıklanmadan önce ÖSYM’den ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'dan tercihler hakkında bilgilendirme gelmişti. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel YKS tercih kılavuzuna ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Üniversite Adı - Bölüm - Puan Türü - Kontenjan - Taban Puanı Başarı Sırası

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 5 466,18683 1894

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce) EA 60 457,25568 2618

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Fransızca) EA 30 416,51861 13932

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 4 412,09561 16545

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 4 406,72791 20209

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce) EA 60 399,20710 26487

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 2 390,79160 34779

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 3 382,31568 44753

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) EA 4 380,63106 46821

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 4 379,11863 48733

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 8 367,09582 66242

TED ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 5 363,89434 71368

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 2 355,06982 86658

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 12 344,88298 106456

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 2 339,90439 117061

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce) EA 60 338,03417 121256

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 3 336,64912 124470

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 80 333,10113 132865

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 6 331,60892 136523

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 5 331,46525 136880

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 4 331,17136 137595

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 5 329,55407 141736

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 3 327,74670 146400

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 80 327,73481 146433

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 4 323,02717 159060

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 40 321,46741 163506

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 318,92232 171027

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 3 317,90758 174016

EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 317,62578 174884

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 3 315,82192 180267

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 2 314,72172 183734

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 2 312,44706 191054

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce) EA 40 308,20023 205276

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 307,18528 208814

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 4 306,86612 209932

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 301,46542 229630

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 4 299,45020 237406

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) EA 15 298,70223 240367

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 4 298,65333 240556

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 5 298,32932 241893

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 4 297,76192 244305

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 295,70060 252804

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 295,22876 254743

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 3 294,87731 256171

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 80 293,79808 260631

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 3 293,58361 261556

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 291,41240 271215

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 289,46217 280027

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 60 284,70904 302500

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 282,29567 314611

TED ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) EA 15 278,89555 332375

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 5 278,73311 333225

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 17 278,39303 335023

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 278,22563 335989

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 277,38931 340609

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 10 274,55421 356474

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 273,64167 361701

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 80 270,64580 379676

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 268,02846 396016

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 266,48822 405917

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 266,16146 408075

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Burslu) EA 3 265,90646 409811

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 265,64628 411548

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 80 263,84370 423742

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 262,80504 430788

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 262,19169 435065

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 25 262,02081 436327

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 261,11031 442823

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 259,82721 452033

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 259,39008 455296

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 258,91468 458747

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce) EA 60 256,52916 476685

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 256,34530 478090

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 254,40032 493070

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 253,34444 501349

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 60 252,31444 509534

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 20 251,25655 518197

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 250,65379 523176

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 250,24915 526567

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (KKTC Uyruklu) EA 1 250,23775 526653

DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 248,06528 545011

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 248,01392 545448

ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 247,59039 549097

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 60 246,72049 556663

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 60 246,47727 558855

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 246,17695 561467

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 80 245,19593 570258

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 243,38585 586983

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 242,77813 592618

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 20 242,47744 595397

UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 239,99941 619052

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 239,61230 622875

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 238,91520 629613

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 70 237,42004 644541

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 70 237,41637 644571

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 237,40585 644676

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 236,69597 651801

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 236,08180 658084

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 40 235,50133 663997

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 235,19311 667198

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 16 234,84343 670729

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 233,69520 682550

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 232,70075 692821

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) EA 20 232,51295 694702

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 230,95134 710390

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 229,56813 724047

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 40 229,43526 725303

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 70 229,12966 728250

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 229,10600 728475

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 80 228,43816 734775

SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 228,00217 738702

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 227,57832 742367

TED ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 10 227,01073 747234

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 226,52995 751221

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 40 225,53367 759254

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 60 224,88361 764214

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 224,87064 764306

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) EA 300 224,26003 768759

DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 40 222,99326 776873

UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 40 222,37273 780512

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 60 220,71367 788941

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 50 220,46800 790133

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 17 220,45061 790214

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 30 219,34818 794725

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 30 216,59457 802799

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 216,35763 803336

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 215,52559 805040

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 213,49054 808259

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) EA 15 213,48930 808261

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 20 211,60934 810824

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 30 209,18562 813894

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 207,24472 816308

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 40 205,28262 818777

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 204,37127 819842

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 30 197,93723 824382

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 30 Dolmadı Dolmadı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 25 Dolmadı Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) EA 10005 Dolmadı Dolmadı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) EA 10 Dolmadı Dolmadı

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 27 Dolmadı Dolmadı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 30 Dolmadı Dolmadı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) EA 4000 Dolmadı Dolmadı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Ücretli) EA 2 Dolmadı Dolmadı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 15 Dolmadı Dolmadı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%25 İndirimli) EA 4 Dolmadı Dolmadı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) EA 2 Dolmadı Dolmadı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 15 Dolmadı Dolmadı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 4 Dolmadı Dolmadı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 40 Dolmadı Dolmadı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 45 Dolmadı Dolmadı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) EA 27 Dolmadı Dolmadı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 36 Dolmadı Dolmadı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 40 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 4 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 14 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 36 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 34 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 24 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 3 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 5 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 22 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 2 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 34 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 13 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 15 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) EA 12 Dolmadı Dolmadı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 12 Dolmadı Dolmadı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 36 Dolmadı Dolmadı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 4 Dolmadı Dolmadı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 30 Dolmadı Dolmadı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 Dolmadı Dolmadı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (Ücretli) EA 8 Dolmadı Dolmadı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%50 İndirimli) EA 8 Dolmadı Dolmadı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) EA 1 Dolmadı Dolmadı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 Dolmadı Dolmadı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 40 Dolmadı Dolmadı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 36 Dolmadı Dolmadı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 50 Dolmadı Dolmadı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 54 Dolmadı Dolmadı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 Dolmadı Dolmadı