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Suriyeli çocuklar için 'Eğitimin kilit taşı' projesi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin Azez kentindeki okul yollarına kilit taşı döşenmesi için proje başlatıldı.

  • AA
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Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Türkiye sınırına yakın bölgelerde oluşturulan mülteci kamplarında yaşayan çocukların temel haklarından biri olan eğitimin devam ettirilmeye çalışıldığı belirtildi.
 
Zorlu kış şartları nedeniyle bataklık ve çamurla dolan yollar dolayısıyla çocukların okullarına gitmekte zorluk çektiği kaydedilen açıklamada, savaş da dahil, hiçbir durumun çocukların eğitim almasına engel olmaması gerektiği vurgulandı.
 
Açıklamada, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı olarak çocukların okul yollarının kilit taşı döşenmesi projesiyle Azez kentindeki Babül Selam, Siccu, Şemmarin gibi bölgelerdeki 40'tan fazla okulun kilit taşlarının döşenmesinin hedeflendiği bildirildi.
 
İHH İnsani Yardım Vakfının "TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01" IBAN numaralı hesabına "10603" proje koduyla katkıda bulunulabileceği belirtildi.

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