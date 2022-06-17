Takdir Teşekkür hesaplama 2022, karne günü öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Not ortalaması 84,99 ile 100 puan aralığında olan öğrenciler Takdir belgesi almaya hak kazanacak. Peki Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir Teşekkür hesaplama 2022

TEŞEKKÜR-TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2022

Takdir-Teşekkür hesaplaması için derslerin not ortalaması birinci, ikinci ve üçüncü sınav notlarının puanlarının toplaması bununla beraber yazılısı sayısına bölünmesi ile bulunmaktadır. Tüm dersler için bu işlemin uygulanması gerekmektedir. Sonrasında ise her ders için çıkan not ortalamalarının hepsinin toplanması gerekmektedir.

Toplanan bütün notların ortalaması, o yıl görülen ders sayısına bölünmektedir.

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

4,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF NOT ORTALAMASI NASIL ALINIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.



Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

e-karne notları nasıl bakılır? e-okul giriş karne sorgulama 2022

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12.09.2022 tarihinde başlayacak.

E OKUL KARNE SORGULAMA

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir.

E-okul VBS girişinden öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilir. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.